الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة على الإسكندرية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب و ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مرسى مطروح 19 25

السلوم 15 24

سيوة 15 27

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

العريش 15 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 29

رأس سدر 19 28

نخل 11 25

نويبع 22 27

شاهد أيضا

طابا 16 26

كاترين 10 26

الطور 20 27

شرم الشيخ 24 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 30

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 18 28

أسيوط 16 28

سوهاج 19 30

قنا 18 32

الأقصر 18 33

أسوان 19 34

أبو سمبل 19 32

الوادى الجديد 18 31

شلاتين 21 31

أبو رماد 22 31

رأس حدربة 22 30

حلايب 23 30