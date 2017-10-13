وفاة ثلاثة أشخاص في حادث قفز بالمظلات في شمال استراليا
وفاة ثلاثة أشخاص في حادث قفز بالمظلات في شمال استراليا
09:23 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
سيدني- (د ب أ):
ذكرت تقارير إعلامية أسترالية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الجمعة في حادث قفز بالمظلات شمال البلاد.
وتم استدعاء رجال الاسعاف إلى شاطي "ميشن" بشمال ولاية كوينزلاند بعد تقارير بشأن تعرض امرأة ورجلين لاصابات خطيرة.
وقالت وكالة "أسوشيتيدبرس" الاسترالية إن ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة على الفور.
ويقع شاطئ "ميشن" جنوب مدينة كيرنز، وتعمل الكثير من الشركات المعنية بالقفز بالمظلات في المنطقة المعروفة بالإقبال السياحي عليها.
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