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وفاة ثلاثة أشخاص في حادث قفز بالمظلات في شمال استراليا

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مصراوي Masrawy

وفاة ثلاثة أشخاص في حادث قفز بالمظلات في شمال استراليا

09:23 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

وفاة ثلاثة أشخاص في حادث قفز بالمظلات في شمال استراليا

ارشيفية

سيدني- (د ب أ):
ذكرت تقارير إعلامية أسترالية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الجمعة في حادث قفز بالمظلات شمال البلاد.

وتم استدعاء رجال الاسعاف إلى شاطي "ميشن" بشمال ولاية كوينزلاند بعد تقارير بشأن تعرض امرأة ورجلين لاصابات خطيرة.

وقالت وكالة "أسوشيتيدبرس" الاسترالية إن ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة على الفور.

ويقع شاطئ "ميشن" جنوب مدينة كيرنز، وتعمل الكثير من الشركات المعنية بالقفز بالمظلات في المنطقة المعروفة بالإقبال السياحي عليها.​

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