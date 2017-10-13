إصابة 11 في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي
إصابة 11 في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي
09:25 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أصيب 11 شخصًا إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص تتبع محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، أثناء نقلها ركابًا على طريق "القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي"، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بأسيوط لتلقي العلاج.
وورد لمرفق الإسعاف، بلاغًا يفيد بانقلاب ميكروباص أجرة يستقله ركاب من مدينة الخارجة، بعدما تنوعت الإصابات ما بين الكسور والكدمات والسحجات.
وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج وتحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار جهات التحقيق.
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