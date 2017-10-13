دمياط: خطة لإنشاء أكبر معرض للاثاث بالشرق الأوسط

دمياط- أ ش أ:

صرح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بان يتم الان البدء في الخطوات الأولية لإنشاء اكبر معرض لمنتجات الأثاث الدمياطي بالشرق الاوسط علي مساحة 330 ألف متر مربع بمدينة دمياط للأثاث.

وأضاف محافظ دمياط أن المعرض سيكون نقلة كبيرة لصناعة الاثاث الدمياطي الشهيرة بسمعتها العالمية، مشيرا إلي أنه سيتم انشاء مدرسة لتعليم فنون صناعة الاثاث الدمياط بمدينة دمياط للاثاث، بالإضافة إلي المراكز التكنولوجية المقرر انشاؤها بها حيث تم تشغيل مركز وسيتم انشاء عدد من المراكز التكنولوجية الأخري لخدمة الصناعة لتعليم صغار الصناع آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا الأثاث في العالم.​