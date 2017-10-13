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مصرع 3 وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

09:11 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

مصرع 3 وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

ارشيفية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق "الداخلة – شرق العوينات" نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الداخلة – شرق العوينات" عند الكيلو 200.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، ومصرع 3 آخرين، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مقر الحادث.

ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات مابين كسور وكدمات وسحجات واشتباه في ارتجاج بالمخ، بينما جرى إيداع جثث المتوفين مشرحة المستشفى حتى إخطار ذويهم والتصريح بدفنهم.

وحرر المحضر اللازم للحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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