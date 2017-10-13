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وفد من مجلس النواب يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

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مصراوي Masrawy

وفد من مجلس النواب يتوجه إلى للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

09:15 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

وفد من مجلس النواب يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

الدكتور على عبد العال

القاهرة- أ ش أ:

غادر القاهرة صباح اليوم الجمعة، وفد من مجلس النواب متوجها إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد غدا السبت.

ويتكون الوفد من 8 نواب وينضم إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الذي وصل إلى سان بطرسبرج أمس الأول ويرأس وفد في الاجتماعات.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي موضوع "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق"، بجانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد ومن أهمها "انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي".

 

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Asha

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