وفد من مجلس النواب يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

القاهرة- أ ش أ:

غادر القاهرة صباح اليوم الجمعة، وفد من مجلس النواب متوجها إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد غدا السبت.

ويتكون الوفد من 8 نواب وينضم إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الذي وصل إلى سان بطرسبرج أمس الأول ويرأس وفد مصر في الاجتماعات.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي موضوع "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق"، بجانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد ومن أهمها "انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي".