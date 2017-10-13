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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا إلى 31 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا إلى 31 قتيلا

09:06 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا إلى 31 قتيلا

ارشيفية

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق المستعرة في عدة مناطق بولاية كاليفورنيا إلى 31 قتيلا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية - اليوم الجمعة - أنه لم تهب رياح قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم وهو ما أعطى أطقم الإطفاء فرصة للشروع في إقامة خطوط احتواء حول محيط بعض الحرائق.

وتوقع مسئولون عودة الرياح القوية لتجتاح معظم أنحاء الولاية في وقت لاحق، ما دفع قوة مكونة من ثمانية آلاف عنصر إطفاء في شمال كاليفورنيا إلى الإسراع في تعزيز الخطوط العازلة وتوسيع نطاقها قبل حلول ذلك التوقيت، فيما حذرت السلطات من أن حصيلة القتلى قد ترتفع.

ويبلغ عدد الحرائق المندلعة في هذه الولاية أكثر من 20 حريقا اجتاحت ثماني مقاطعات لليوم الرابع على التوالي وأتت على أكثر من 190 ألف فدان وهي مساحة تعادل مساحة مدينة نيويورك.

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