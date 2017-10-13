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شرطة ديالى العراقية تعلن ضبط مخبأ للعتاد شمال غرب بعقوبة

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مصراوي Masrawy

شرطة ديالى العراقية تعلن ضبط مخبأ للعتاد شمال غرب بعقوبة

09:04 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

شرطة ديالى العراقية تعلن ضبط مخبأ للعتاد شمال غرب بعقوبة

ارشيفية

بغداد- أ ش أ:

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية عن ضبط مخبأ للعتاد يضم أسلحة متنوعة شمال غرب مدينة بعقوبة. 

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الجمعة عن قيادة شرطة ديالى قولها إن عناصر من شرطة ناحية هبهب ضبطت مخبأ عتاد يضم 8 قنابل هاون وصواريخ قاذفة ورمانات يدوية في منطقة الهاشميات شرق ناحية هبهب 20كم شمال غرب مدينة بعقوبة. 

وأشارت إلي أن عناصر الشرطة تعاملت مع المضبوطات بشكل جيد وسريع، وأنه تم رفع الاعتدة دون أي إصابات.

وكانت شرطة محافظة ديالى قد أعلنت مؤخرا ضبط مخبأ للمتفجرات في منطقة الكاطون غربي ب‍عقوبة وأن القوات الأمنية نفذت عملية أمنية لتفتيش قرية الحاج ناصر ابراهيم في منطقة الكاطون غرب بعقوبة وأسفرت عن ضبط مخبأ للمتفجرات يحتوي على عدد من العبوات الناسفة على شكل رمانات يدوية ودوائر كهربائية و11 هاتف محمول واسلاك تستخدم لتصنيع العبوات الناسفة.

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