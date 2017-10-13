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الكرملين: موسكو والرياض توقعان قريبا على صفقة منظومة إس-400 الصاروخية

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مصراوي Masrawy

الكرملين: موسكو والرياض توقعان قريبا على صفقة منظومة إس-400 الصاروخية

08:35 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

الكرملين: موسكو والرياض توقعان قريبا على صفقة منظومة إس-400 الصاروخية

موسكو- (د ب ا):

أكد فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري- التقني، أن والسعودية ستوقعان قريبا على صفقة حول تزويد الرياض بمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وقال كوجين، اليوم الجمعة، في معرض رده على سؤال لوكالة "إنترفاكس" عن موعد التوقيع: "في أقرب وقت. نحن بصدد إجراء المباحثات والحصول على الموافقات اللازمة"،حسبما ذكرت قناة"روسيا اليوم".

وكانت روسيا والسعودية توصلتا خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى موسكو في الخامس من الشهر الجاري ، إلى اتفاق حول تزويد الرياض بمنظومات إس-400.

 

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، عن مصدر قريب من المحادثات الروسية ، أن الرياض قد تشتري من موسكو ما لا يقل عن أربع منظومات صواريخ من طراز إس-400 "تريومف"، بقيمة تبلغ ملياري دولار.

وأكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في التاسع من الشهر الجاري ، أن صفقة إس-400 مع السعودية "تتمتع بآفاق جيدة".

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