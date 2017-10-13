دبلوماسي روسي: انسحاب واشنطن من اليونسكو لن يضر بهيبتها الدولية

بروكسل- أ ش أ:

قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف "إنه لا يستغرب كثيرا من قرار واشنطن الانسحاب من اليونسكو"، معتبرا أن هذه الخطوة لن تضر بهيبة المنظمة الدولية.

وأوضح تشيجوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - الجمعة - أنه لم يصب بصدمة من هذا القرار، الذي يندرج تماما في سياق السياسة الحالية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن التأثير السلبي على انسحاب واشنطن من اليونيسكو هو تقلص مواردها.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت - أمس - انسحاب واشنطن من اليونيسكو لـ"مخاوف الولايات المتحدة من تزايد الديون في اليونيسكو والحاجة إلى إصلاحات جذرية في المنظمة".