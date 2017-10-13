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دبلوماسي روسي: انسحاب واشنطن من اليونسكو لن يضر بهيبتها الدولية

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مصراوي Masrawy

دبلوماسي روسي: انسحاب واشنطن من اليونسكو لن يضر بهيبتها الدولية

08:33 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

دبلوماسي روسي: انسحاب واشنطن من اليونسكو لن يضر بهيبتها الدولية

بروكسل- أ ش أ:

قال مندوب الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف "إنه لا يستغرب كثيرا من قرار واشنطن الانسحاب من اليونسكو"، معتبرا أن هذه الخطوة لن تضر بهيبة المنظمة الدولية.

وأوضح تشيجوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - الجمعة - أنه لم يصب بصدمة من هذا القرار، الذي يندرج تماما في سياق السياسة الحالية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، لافتا إلى أن التأثير السلبي على انسحاب واشنطن من اليونيسكو هو تقلص مواردها.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت - أمس - انسحاب واشنطن من اليونيسكو لـ"مخاوف الولايات المتحدة من تزايد الديون في اليونيسكو والحاجة إلى إصلاحات جذرية في المنظمة".

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مصراوي Masrawy

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