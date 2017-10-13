زلزال بقوة 2.9 يضرب كوريا الشمالية بالقرب من موقع للتجارب النووية
زلزال بقوة 2.9 يضرب كوريا الشمالية بالقرب من موقع للتجارب النووية
08:14 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017
بيونج يانج- أ ش أ:
رصد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، زلزالا بقوة 2.9 درجة، قرب موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية جرى به في سبتمبر الماضي أكبر اختبار لبيونج يانج حتى الآن.
ووقع الزلزال على عمق نحو خمسة كيلومترات، وتم تحديد مركزه شمال موقع اختبار "بونجي ري"، وفقا للمعهد، الذي قال إنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت الهزة طبيعية أو وراءها نشاط بشري، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة.
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