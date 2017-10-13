أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 2.9 يضرب كوريا الشمالية بالقرب من موقع للتجارب النووية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 2.9 يضرب بالقرب من موقع للتجارب النووية

08:14 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

زلزال بقوة 2.9 يضرب كوريا الشمالية بالقرب من موقع للتجارب النووية

بيونج يانج- أ ش أ:

رصد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، زلزالا بقوة 2.9 درجة، قرب موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية جرى به في سبتمبر الماضي أكبر اختبار لبيونج يانج حتى الآن.

ووقع الزلزال على عمق نحو خمسة كيلومترات، وتم تحديد مركزه شمال موقع اختبار "بونجي ري"، وفقا للمعهد، الذي قال إنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت الهزة طبيعية أو وراءها نشاط بشري، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • الإمارات تنهي مهمة سفير كوريا الشمالية وتسحب سفيرها من بيونجيانج

    أخبار

  • وزير خارجية كوريا الشمالية يتهم بإشعال "فتيل الحرب"

    أخبار

  • شهود : هناك 4 رجال متورطون في مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

cbccd6fa8d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية