رئيس البنك الدولى يشيد بجهود الصين لانتشال 800 مليون مواطن من الفقر

بكين- أ ش أ:

أشاد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بجهود الصين لمساعدة 800 مليون شخص على التخلص من الفقر، واصفا ما أنجزته بأنه "أحد أعظم القصص في تاريخ البشرية".

وقال رئيس البنك الدولي في مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن "الصين قامت بجهود تاريخية لانتشال أكثر من 800 مليون شخص من الفقر بفضل تطور نظامها الاقصادي وانفتاحها على السوق العالمية".

وبفضل مساهمة الصين الكبيرة في الجهود العالمية للحد من الفقر، تراجع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم من 40 في المائة إلى أقل من 10 في المائة، وفقا لكيم، مضيفا أن الدرس الذي نتعلم منه هو أن ما قامت به الصين كان مفيدا جدا للدول الأخرى متوسطة الدخل.

وأكد كيم فيما نقلته عنه وكالة انباء "شينخوا" الصينية الرسمية اليوم الجمعة، أن البنك الدولي سيواصل التعاون مع الصين في مجالات مثل إصلاح نظام الرعاية الصحية وضمان وصول السكان في المناطق النائية إلى الخدمات الاجتماعية .

وفي حديثه عن آفاق الاقتصاد الصيني، قال رئيس البنك الدولي إن الصين حققت تقدما في تقليل الاعتماد على الاستثمار والصادرات وتركز الآن على الاستهلاك المحلي وقطاع الخدمات.

وأضاف أن "بقاء الصين على مسار هذا التغيير من النمو السريع إلى نمو اقتصادي أكثر جودة هو أمر مشجع لنا".

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن صندوق النقد رفع توقعاته للاقتصاد الصيني في عامي 2017 و2018 على خلفية حوافزها المالية.

وأضافت "من المؤكد أننا نرحب بالقرارات التي تم إتخاذها، ولاسيما قرارات البنك المركزي الصيني لترويض وخفض الائتمان."

واقترحت لاجارد على الصين أن تواصل سياساتها لكبح جماح الزيادة في الائتمان من أجل تجنب المخاطر المالية.