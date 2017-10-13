وزير الإسكان: أسعار خاصة لوحدات موظفي الحكومة في العاصمة الجديدة

القاهرة- أ ش أ:

اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل يومين، وفي متابعة لنشاط الرئيس السيسي، تناولت الصحف تصريحات المهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان والتي قال فيها إن الرئيس السيسي سيفتتح مشروعات بالعلمين الجديدة نهاية الشهر الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل استعرض خلاله ما تم تنفيذه حتي الآن في العاصمة الإدارية الجديدة بعد الافتتاحات التي قام بها الرئيس أمس الأول.

وأضاف مدبولي أن العاصمة الإدارية هي عاصمة لكل المصريين بمختلف فئاتهم، وهناك مشروعات يتم العمل عليها ومنها حي كامل للموظفين في الحكومة يسمي الحي الحكومي ينتهي بالتزامن مع إنجاز مباني الوزارات بأسعار خاصة ومختلفة بعد دراسة لتحديد الأسعار وطرق السداد طويلة المدي وتيسيرات في السداد.

وكشف أنه لن يتم نقل كافة موظفي الدولة للعاصمة الإدارية كما يتصور البعض بل نقل عدد من الإدارات أغلبها من الشباب تقوم كل وزارة بتحديدهم وسيتم الاعتماد على الشباب المتسلح بالتكنولوجيا في إدارة الوزارات بالعاصمة الإدارية خاصة أن النظام الجديد سيكون الأولوية فيه للحكومة الالكترونية.

وحول التمويل الخاص بالعاصمة الإدارية قال ان هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة توفران التمويل اللازم لأعمال الإنشاءات من خلال طرح الأراضي وبيعها للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أنه بنهاية عام 2020 سيتم الوصول لتغطية القرى بالصرف الصحي بنسبة 40% وتعمل الحكومة بالتوازي على كافة المجالات والأولوية واحدة.

وأكد وزير الاسكان المضي في استكمال كافة المشروعات بكافة المحافظات في آن واحد وبنفس الأولوية لأن مصر ليس أمامها خيار آخر للنهوض سوي إنجاز هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن.

بينما وجه رئيس الوزراء وزيرة التخطيط بتوفير التمويل اللازم لإنشاء محطة لتحلية المياه بالقصير "البحر الأحمر" طاقتها 10 آلاف متر مكعب بتكلفة تتراوح من 250 إلي 350 مليون جنيه وتوفير التمويل لإنشاء محطة أخري بسفاجا لمنع تكرار الإصابة بحمي الدنك.