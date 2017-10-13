وقف مدير "استوديوهات أمازون" عن العمل بعد اتهامه بالتحرش

لوس أنجليس- (د ب أ):

ذكرت شركة "استوديوهات أمازون" مساء الخميس أنه تم وقف مدير الشركة عن العمل وأنها تعيد النظر في عملها مع شركة واينستاين للإنتاج السينمائي.

وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "روي رويس في إجازة بدأ سريانها على الفور. ونعيد النظر حاليا في خياراتنا تجاه مشروعاتنا مع شركة واينستاين".

وجاء هذا البيان بعد ساعات من تقرير إعلامي أمريكي يفيد بأن إيسا هاكيت، المنتجة التلفزيونية لمسلسل (ذا مان إن ذا هاي كاسل) "الرجل في القلعة العليا" قد اتهمت برايس بإنه راودها عن نفسها وتلفظ بتعليقات بذيئة.

وقالت هاكيت إنها أبلغت المديرين التنفيذيين لشركة أمازون بتلك الواقعة، ووافقوا على التحدث عن تلك القصة بعدما قرأوا بلاغات من نساء أخريات عن تعرضهن للتحرش على يد المنتج السينمائي هارفي واينستاين خلال الأيام القلائل الماضية.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، اتهمت الممثلة روز ماكجوان، أمازون بعدم اتخاذ إجراء بعدما قالت لبرايس إن واينستاين اغتصبها.

وأضافت في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي موجهة لرئيس شركة أمازون جيف بيزوس : "قلت لمدير (أمازون) أن هارفي واينستاين اغتصبني. ذكرت ذلك مرارا وتكرارا. وقال إن ذلك لم يُثبت. وقلت له أنا الدليل".