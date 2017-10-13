استقالة ثلاثة وزراء في رومانيا بعد ضغوط من رئيس الحكومة

بوخارست- (د ب أ):

استقال ثلاثة وزراء في رومانيا، بينهم اثنان يخضعان حاليا لتحقيق جنائي حول صفقات ممتلكات غير مشروعة، يوم الخميس بعد ضغوط مستمرة من رئيس وزراء البلاد.

وأعلنت وزيرة التنمية الإقليمية سيفيل شهيدة، ووزيرة صناديق الاتحاد الأوروبي روفانا بلومب، ووزير النقل رازفان كوك، استقالتهم بعد أيام من الضغوط من رئيس الوزراء ميهاي تودوس.

وسبق أن هدد تودوس بالاستقالة ما لم يتقدم هؤلاء الوزراء باستقالتهم.

وتحقق النيابة مع شهيدة وبلامب منذ أسابيع حول مشاركتهما المحتملة في صفقة نقل ملكية غير مشروعة لصالح شركة يملكها رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، ليفيو درانا.

وكان تودوس قد دعا مرارا شهيدة وبلامب للاستقالة، حيث تتعامل وزارتيهما مباشرة مع أموال الاتحاد الأوروبي، وأثارت تلك التحقيقات مخاوف في المفوضية الأوروبية. كما اتهم كوك بالبطء الشديد في تطوير مشروعات البنية التحتية .