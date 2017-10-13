ارتفاع عدد ضحايا حرائق شمال كاليفورنيا إلى 29 قتيلا

لوس أنجليس- (دب أ):

ارتفع عدد القتلى في حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة انتاج النبيذ شمال كاليفورنيا الأمريكية مساء الخميس إلى ما لا يقل عن 29 قتيلا، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين.

وقالت متحدثة باسم كال فير، خدمة الاطفاء الحكومية في كاليفورنيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن موسم الحرائق الحالي في كاليفورنيا يعد واحدا من أسوأ المواسم استنادا الى حجم "الدمار والوفيات".

وتعد سونوما من أكثر المقاطعات تضررا بالحرائق حيث لقى ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم في الحرائق الأخيرة، وفقا لما ذكره قائد الشرطة روب جيوردانو في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

ولايزال المئات في عداد المفقودين، وفقا لما ذكره قائد الشرطة جيوردانو خلال مؤتمر صحفي. وحتى الآن تم العثور على 603 أشخاص سالمين، لكن مازال نحو 400 في عداد المفقودين. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من أبراج الهواتف المحمولة سقطت، مما عرقل الاتصالات مع الأشخاص المفقودين.