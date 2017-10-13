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الطيران العراقي يلقي منشورات على منطقتي "القائم" و"راوة" إيذانا بتحريرهما من داعش

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مصراوي Masrawy

الطيران العراقي يلقي منشورات على منطقتي "القائم" و"راوة" إيذانا بتحريرهما من داعش

05:21 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

الأنبار- (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة في ساعة متأخرة من ليل الخميس إلقاء منشورات على منطقتي "القائم" و"راوة" تعلن قرب انطلاق ساعة الصفر لتحرير هذه المناطق من سيطرة داعش.

وذكرت خلية الإعلام الحربي أن "طائرات القوة الجوية العراقية القت آلاف المنشورات المهمة على مناطق القائم وراوة وتتضمن الإشارة الى الإذاعة الراديوية الموجهة لهم لتقديم الإرشادات والتوصيات للمواطنين وتوجيه إنذار نهائي لعناصر داعش بالاستسلام أو الموت على أيادي ابطال القوات العراقية".

كما تتضمن المنشورات "توجيهات للأهالي تعلمهم بأن ساعة خلاصهم باتت قريبة بعد تحرير نينوى الحبيبة وعكاشات والحويجة وتلعفر بوقت قياسي".

وخاطبت خلية الاعلام الحربي الاهالي أن "قواتكم الأمنية حسمت الموقف وحررت كل مناطق العراق التي تجرأ الدواعش على تدنيسها يوماً في غفلة من الزمن وإنها الآن قادمة لتحريركم".

وقالت للأهالي: "كونوا قريبين منها بعيدين عن أماكن العدو، سلامتكم عراقيون نجباء تهمنا وكل أبناء العراق، هذا هو يومكم، انصحوا كل عراقي حمل السلاح بوجه الدولة من أبنائكم وأقاربكم أن يرميه فوراً ويلجأ الى أي بيت في القائم يرفع على سطحه علماً أبيضاً حال دخول قوات التحرير".

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