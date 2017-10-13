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حدث ليلا: أزمة في الأهلي.. وجولة حاسمة لمشيرة.. وإعلان الطلاب المقبولين في "اليابانية"

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مصراوي Masrawy

حدث ليلا: أزمة في الأهلي.. وجولة حاسمة لمشيرة.. وإعلان الطلاب المقبولين في "اليابانية"

04:33 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

 القاهرة – مصراوي:

شهد ليل أمس الخميس، مجموعة متنوعة من الأحداث الهامة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ما بين حصول السفيرة مشير خطاب، مشرحة لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، على 18 صوتا بالتساوي مع مرشحة فرنسا، وبفارق 4 أصوات عن مرشح قطر، وهو ما يعني دخول "مشيرة" لجولة رابعة فاصلة تتطلب حصولها على المركز الثاني لخوض غمار الجولة الخامسة والنهائية.

كما ألقى عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، بقميص الإحماء على الأرض حينما طالب البدري بالمشاركة وذلك في مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد السكندري، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عن أسماء الطلاب المقبولين في المدارس اليابانية على أن تبدأ الدراسة في 8 مدارس يابانية يوم الأحد المقبل.

وفي سياق مختلف، كشفت التحقيقات الأولية في حادث مقتل كاهن كنيسة بالمرج، أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق أنه عدل عن التشاجر مع أصحاب محل عصير كان يعمل به، عندما رأى القس يمر من أمامه فانقض عليه، قائلاً: "جالي هاجس من الله إني اقتله وحسيت إني هعمل خير".

متعب غاضبا يُلقي بقميص الإحماء قبل التبديل الثالث للأهلي أمام الاتحاد

ألقى عماد متعب مهاجم النادي الأهلي، بقميص الإحماء قبل التبديل الثالث للفريق في مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

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الخارجية: إعادة التصويت بين مصر وفرنسا في انتخابات اليونسكو بعد تساوي الأصوات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن نتائج الجولة الرابعة لانتخابات اليونسكو جاءت بحصول مشيرة خطاب على 18 صوتًا بالتساوي مع مرشحة فرنسا، بينما حصد مرشح قطر على 22 صوتًا.

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بالتفاصيل.. تعرف على نتيجة القبول بالمدارس اليابانية

أعلن أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانيةً، مساء اليوم الخميس.

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اعترافات المتهم بقتل "كاهن المرج": "جالي هاجس إني اقتله"

قال "أحمد س."، المتهم بقتل القمص سمعان شحاتة، بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، اليوم الخميس، إنه لم يبيت النية لقتله، وأنه كان ينتظر الفرصة ليتشاجر مع آخرين.

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