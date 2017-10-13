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تايلاند تحيي الذكرى الأولى لوفاة الملك بوميبول وتستعد لحرق جثمانه

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مصراوي Masrawy

تايلاند تحيي الذكرى الأولى لوفاة الملك بوميبول وتستعد لحرق جثمانه

03:57 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

تايلاند تحيي الذكرى الأولى لوفاة الملك بوميبول وتستعد لحرق جثمانه

بانكوك- (د ب أ):

أحيت تايلاند اليوم الجمعة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الملك بوميبول أدولياديج، بطقوس بوذية قبل مراسم حرق الجثمان المقررة أواخر الشهر الجاري.

وأعلنت أن الجمعة عطلة رسمية ودعت الشعب إلى الانضمام لرجال الدين البوذيين في المعابد بأنحاء البلاد، بينما نظمت الحكومة طقوسها البوذية في مقرها اليوم الجمعة.

وفي المساء، من المقرر أن يتم تنظيم مراسم بوذية بالقصر الكبير في بانكوك حيث يرقد جثمان الملك الراحل. وسيترأس تلك المراسم الملك ماها فاجيرالونجكورن، الابن الوحيد للملك الراحل بوميبول.

وكان بوميبول من أكثر ملوك العالم مكوثا على العرش، حيث توفي في 13 أكتوبر من العام الماضي عن عمر ناهز 88 عاما بعد سبعة عقود على العرش.

وشهدت البلاد فترة حداد لمدة عام منذ وفاة الملك، وسيتم حرق جثمانه في مراسم تستغرق خمسة أيام بعد تحضير استمر سنة كاملة وذلك خلال الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر في ساحة بالقرب من القصر الكبير، لتنتهي بذلك فترة الحداد.

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