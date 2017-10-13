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مشروع قانون الإصلاح الانتخابي في إيطاليا يجتاز عقبة رئيسية في مجلس النواب

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مصراوي Masrawy

مشروع قانون الإصلاح الانتخابي في إيطاليا يجتاز عقبة رئيسية في مجلس النواب

03:53 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

مشروع قانون الإصلاح الانتخابي في إيطاليا يجتاز عقبة رئيسية في مجلس النواب

روما- (د ب أ):

وافق مجلس النواب الإيطالي يوم الخميس على مشروع قانون للإصلاح الانتخابي، على الرغم من المعارضة الشرسة من "حركة النجوم الخمسة" الشعبوية في البلاد.

وكان رئيس الوزراء باولو جنتيلوني قد ربط التصويت باقتراع على الثقة من أجل تحريك مشروع القانون بسرعة أكبر من خلال مجلس النواب. ولا يزال التشريع يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ.

واعترضت حركة النجوم الخمسة على القانون لأنه يشجع الائتلافات، التي تعترض عليها الحركة بشكل أساسي.

ويتعين على إيطاليا إجراء انتخابات في أوائل العام القادم، وقد سارعت إلى تمرير التشريع قبل ذلك الموعد.

وأيد التشريع الجديد، المعروف باسم قانون "روزاتيلوم"، كل من الحزب الديمقراطي الحاكم، وكذلك الحزب الشعبوي اليميني "ليجا نورد" وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ.

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مصراوي Masrawy

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