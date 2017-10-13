"الوفد" ينفي اقتحام الحزب.. ويؤكد: "كان اجتماع لاحتواء مشكلة داخلية"

القاهرة- مصراوي

نفي حزب الوفد ما تم تداوله عن اقتحام بعض الأعضاء للحزب، أمس الخميس.

وقال الدكتور اللواء محمد الحسيني أمين صندوق الحزب والمشرف علي المقر الرئيسي، إنه في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر الخميس، حضر بعض أعضاء لجنة الحزب بالعمرانية وأخبروه بنيتهم عقد اجتماع موسع بمقر الحزب.

وأضاف: "توجهت لاستطلاع الأمر فوجدتهم في حالة انفعال من التجاوزات والسباب والشتائم في حق اللجنة علي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بالاجتماع مع الدكتور السيد بدوي رئيس الحزب، بصفته رب العائلة الوفدية لإطلاعه علي ما حدث ومناقشته في هذه التجاوزات المتكررة من أحد الأعضاء تجاههم".

وأشار الحسيني، حسب بيان صادر الجمعة، إلى أن اعضاء العمرانية طالبوا باتخاذ قرار بالفصل الفوري للعضو، خاصة وأن هذه التجاوزات تكررت كثيراً في الماضي من ذات العضو وضد العديد من الوفديين.

وبحسب أمين صندوق الوفد، فإنه أخبر الحضور بعدم وجود رئيس الحزب في القاهرة حالياً، علاوة على أن الوفد حزب مؤسسي وهناك لجنة من أعضاء الهيئه العليا تم تشكيلها لبحث الموضوع السبت القادم، وبناء على تقرير اللجنة سوف يتخذ الحزب قراره في هذا الأمر بكل حزم وحسم دون تهاون.

وأكد الحسيني، أن النائب الدكتور محمد فؤاد قد حضر الاجتماع، الذي انتهى بهدوء دون اقتحام أو أعتصام أو اي خروج عن اداب الحوار السياسي الراقي أو إتلاف لأي من أصول الحزب، كما ردد أحد المواقع، لافتًا إلى أن جميع الحاضرين كانوا من أعضاء الحزب المقيدين في سجلاته الرسمية.

وعزا الحسيني اعتقاد البعض أن هناك اعتصام في المقر، من باب حرصهم وخوفهم علي الوفد، وتابع: "وهو أمر ليس بغريب عليهم".