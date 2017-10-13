مصرع وإصابة 3 أشخاص عقب تناولهم "عيش غراب" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين أخرين بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عقب تناولهم "عيش الغراب".

استقبلت مستشفى الزهور المركزى كل من: "ابراهيم حسن عبد الباقى"، ٥٥ عاما، جثة هامدة، و"أحمد حسن عطيه"، ٣٤ عاما، و"وائل محمد رمضان"، ٤٩ عاما، مصابان بالتسمم بإدعاء تناولهم "عيش غراب".

تم نقل المصابين إلى العناية المركزة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.