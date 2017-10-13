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محاكمة جندي أمريكي ترك قاعدته في أفغانستان واحتجزته طالبان خمسة أعوام

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مصراوي Masrawy

محاكمة جندي أمريكي ترك قاعدته في أفغانستان واحتجزته طالبان خمسة أعوام

02:58 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

محاكمة جندي أمريكي ترك قاعدته في أفغانستان واحتجزته طالبان خمسة أعوام

 

واشنطن- (د ب أ):

من المتوقع أن يخضع جندي أمريكي كان قد خرج من قاعدته بأفغانستان في 2009 واحتجزته طالبان لمدة خمس سنوات، لجلسة اعتراف بالذنب أمام محكمة عسكرية يوم الاثنين.

وكان الجندي بو بيرجدال،31 عاما، قد طلب عقد جلسة استماع قبل المحاكمة للرد على اتهامات نسبت إليه، أمام المحكمة في فورت براج بولاية نورث كارولينا، حسبما ذكر الجيش الأمريكي الخميس في بيان صحفي.

ويواجه بيرجدال اتهامات بترك قاعدته، وهو ما يقتضي عقوبة بالسجن مدتها خمسة أعوام، إلى جانب تهمة إظهار سلوك سيء أمام العدو، وعقوبته القصوى السجن مدى الحياة.

وكان بيرجدال قد خرج من قاعدة فصيلته العسكرية بأفغانستان في 29 يونيو 2009، واحتجزته طالبان.

وتم إطلاق سراحه في مايو 2014 في عملية تبادل للأسرى مثيرة للجدل مع الأمريكية مقابل إطلاق سراح خمسة من معتقلي طالبان في سجن جوانتانامو بكوبا.

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