أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابة أربعة أشخاص بعد إطلاق نار في بلدة بجنوب السويد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة أربعة أشخاص بعد إطلاق نار في بلدة بجنوب السويد

02:37 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

إصابة أربعة أشخاص بعد إطلاق نار في بلدة بجنوب السويد

ستوكهولم- ( د ب أ):

ذكرت الشرطة السويدية أن أربعة رجال نقلوا إلى مستشفى في أعقاب إطلاق نار في بلدة في الطرف الجنوبي من السويد مساء الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاقليمية فريدريك برات لصحيفة "اكسبريسن" إن السلطات تم استدعاؤها إلى مكان الحادث في حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش) في وسط تريليبورج، على بعد 650 كم جنوب غرب ستوكهولم.

واضاف برات أن شخصين أصيبا بالرصاص على ما يبدو في الحادث الذى وقع بالقرب من شارع التسوق الرئيسي في البلدة بينما أصيب اثنان آخران بجراح أخرى.

ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار.

ونقلت وكالة الانباء السويدية عن شاهد عيان القول إنه سمع ستة انفجارات كبيرة من شقته ورأى "العديد من الناس" يركضون. وأضاف "لقد كانت فوضى"، وأشار إلى ان الشرطة وصلت بعد اطلاق النار بوقت قصير.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على عدد غير محدد من الاشخاص لاستجوابهم، منوهة إلى أن شعبة خاصة مسؤولة عن التعامل مع الجرائم الخطيرة تحقق حاليا في الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليونان والمجر الأقل مساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي

    أخبار

  • السويد تمنح إقامة مؤقتة لامرأة أفغانية عمرها 106 أعوام

    أخبار

  • رجل يضرم النار في جسده أمام كاتدرائية في السويد

    أخبار

  • اشتباكات بين الشرطة والنازيين الجدد في السويد

    أخبار

إعلان

5a4d60b37c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"