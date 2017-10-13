إصابة أربعة أشخاص بعد إطلاق نار في بلدة بجنوب السويد

ستوكهولم- ( د ب أ):

ذكرت الشرطة السويدية أن أربعة رجال نقلوا إلى مستشفى في أعقاب إطلاق نار في بلدة في الطرف الجنوبي من السويد مساء الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاقليمية فريدريك برات لصحيفة "اكسبريسن" إن السلطات تم استدعاؤها إلى مكان الحادث في حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش) في وسط تريليبورج، على بعد 650 كم جنوب غرب ستوكهولم.

واضاف برات أن شخصين أصيبا بالرصاص على ما يبدو في الحادث الذى وقع بالقرب من شارع التسوق الرئيسي في البلدة بينما أصيب اثنان آخران بجراح أخرى.

ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار.

ونقلت وكالة الانباء السويدية عن شاهد عيان القول إنه سمع ستة انفجارات كبيرة من شقته ورأى "العديد من الناس" يركضون. وأضاف "لقد كانت فوضى"، وأشار إلى ان الشرطة وصلت بعد اطلاق النار بوقت قصير.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على عدد غير محدد من الاشخاص لاستجوابهم، منوهة إلى أن شعبة خاصة مسؤولة عن التعامل مع الجرائم الخطيرة تحقق حاليا في الحادث.