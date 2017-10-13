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ضبط 725 كيلو بانجو داخل حاوية لحفظ الأطعمة في السويس

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مصراوي Masrawy

ضبط 725 كيلو بانجو داخل حاوية لحفظ الأطعمة في السويس

02:22 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

ضبط 725 كيلو بانجو داخل حاوية لحفظ الأطعمة في السويس

السيارة ولفافات البانجو المضبوطة

السويس- حسام الدين أحمد:

أحبطت الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس، تهريب شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر، كانت مخبأة داخل حاوية، وفي طريقها إلى إحدى محافظات الدلتا.

كانت معلومات وردت إلى اللواء عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لمحور القناة، تفيد باعتزام مهربين نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة، في حاوية من شبة جزيرة سيناء إلى محافظة الشرقية.

وعلى الفور وجه اللواء سيد عزب مدير الإدارة العامة للمحور، بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أسامة المندوه رئيس مباحث النفق. 

وبتشديد أعمال فحص السيارات العابرة للنفق بواسطة جهاز الاكس راي، والفحص اليدوي بساحة التفتيش باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، تم ضبط السيارة، وبتفتيش الحاوية المخصصة لنقل الخضروات والمنتجات الغذائية المعدة للتصدير تم ضبط لفافات البانجو مخبأة وسط الأطعمة.

وبحصر الكمية بلغت 290 لفافة متوسط وزن كل منها 2.5 كيلو، بإجمالي 725 كيلو، وبمناقشة المتهم اعترف أنه تسلم الحاوية من أحد المستوردين، بمدينة نويبع، وطالبه بنقلها إلى محافظة الشرقية مقابل مبلغ مالي. 

وباشرت نيابة السويس التحقيق وأمرت بالتحفظ على السيارة والشحنة، بمنطقة مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، وأمرت بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت بتحريات المباحث حول الواقعة.

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