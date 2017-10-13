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أوقاف الغربية تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي

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مصراوي Masrawy

أوقاف الغربية تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي

01:21 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

أوقاف الغربية تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي

طنطا- أ ش أ:

احتفلت مديرية أوقاف الغربية، مساء أمس الخميس، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، بحضور المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، ومساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا اللواء إبراهيم الشناوي، ومدير الأمن اللواء طارق حسونة، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ بكر عبدالهادي.

بدأ الاحتفال بتلاوة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد بسيوني، ثم ألقى الشيخ بكر عبدالهادي كلمته حيث تناول فيها سيرة السيد البدوي وحياته المليئة بالعلم والزهد والورع والجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن.

ثم ألقى المحافظ، كلمته، حيث تناول فيها مكانة السيد البدوي، بأنه عالم جليل تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، وأن مدينة طنطا استمدت شهرتها ومكانتها الدينية في النفوس من هذا المكان، حيث أن هذا المسجد أصبح منارة إسلامية وشعاراً إسلامياً لمحافظة الغربية، يزوره كل عام أكثر من مليوني زائر من محبي ومريدي السيد البدوي.

وتخلل الاحتفال فواصل من الابتهالات والمدائح النبوية.

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مصراوي Masrawy

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