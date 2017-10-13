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أمريكا تلمح إلى إمكانية عودتها لليونسكو إذا التزمت بالثقافة فقط دون السياسة

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مصراوي Masrawy

أمريكا تلمح إلى إمكانية عودتها لليونسكو إذا التزمت بالثقافة فقط دون السياسة

12:42 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

أمريكا تلمح إلى إمكانية عودتها لليونسكو إذا التزمت بالثقافة فقط دون السياسة

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت

باريس - (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت اليوم الخميس، إن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يعد جزءًا من رغبة الإدارة الأمريكية في إجراء إصلاحات أوسع للأمم المتحدة وأنه إذا ما عادت اليونسكو إلى معالجة الثقافة فقط فإن واشنطن "قد تعيد النظر في الأمر".

وأضافت نويرت للصحفيين: "نود أن تبقى هذه السياسة بعيدا عن المنظمة ، أما بالنسبة لفلسطين فإنها لم تفعل ذلك، وعليه فإنه ينبغي لهذا الأمر أن يتوقف".

وتشتهر اليونسكو بعملها في الحفاظ على التراث، بما في ذلك الحفاظ على قائمة بمواقع التراث العالمي، وبرامج لتعزيز التعليم في البلدان النامية.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت اليوم الخميس، انسحابها من اليونسكو، مبررة ذلك إلى حاجة المنظمة للإصلاح وما تصفه بـ"التحيز ضد إسرائيل"

وقالت واشنطن إنها تأمل في الإبقاء على بعثة مراقبة في المنظمة، لتسهم بآرائها حول حماية التراث العالمي، والدفاع عن حرية الصحافة، وتعزيز التعاون العلمي والتعليم.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الخميس، إن بلاده ستسحب عضويتها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وقال مكتب نتنياهو إن: "رئيس الوزراء نتنياهو أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية بإعداد انسحاب اسرائيل من المنظمة بالتوازي مع الولايات المتحدة".

وأشاد نتنياهو في بيان صدر في وقت سابق اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو، مشيرا إلى ما وصفه بانحياز "مناهض لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "إن هذا قرار شجاع وأخلاقي لأن اليونسكو أصبحت مسرحا للعبثية وأنها بدلا من الحفاظ على التاريخ تقوم بتشويهه".

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر 2018 وفقا لقواعد اليونسكو.

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