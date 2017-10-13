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حازم إمام يكشف موعد رحيل «متعب» عن الأهلي

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حازم إمام يكشف موعد رحيل «متعب» عن الأهلي حازم إمام يكشف موعد رحيل «متعب» عن الأهلي

التحرير

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كشف حازم إمام نجم السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الموعد الذى من الوارد أن يعلن فيه عماد متعب مهاجم الأهلى، الرحيل عن القلعة الحمراء، خاصة بعد الأزمة التى افتعلت بين اللاعب والمدير الفنى حسام البدرى، فى مباراة الاتحاد السكندرى أمس الخميس.

وكان متعب ألقى قميص التسخين على الأرض اعتراضًا على تأخر الدفع به في مباراة الاتحاد السكندري، ورغم أن متعب كان الخيار الثالث للبدري إلا أن الأخير تراجع عن الدفع به بعد إلقائه القميص وقرر الدفع بأكرم توفيق فى الدقيقة 83.

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وقال حازم إمام خلال تصريحاته لقناة "ON Sport" مع الإعلامى مدحت شلبى: "عماد متعب سيرحل عن الأهلى فى حالة واحدة فقط، وهى أن يجد مهاجم أقوى منه من الناحية البدنية والفنية، لكن اللاعب يجد أن جميع المتاحين حالياً أقل منه فى المستوى وإذا حصل على فرصة حقيقية سيثبت جدارته".

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