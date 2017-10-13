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عبد الحفيظ : خطأ لاعب الاتحاد السكندري ضد وليد سليمان «جريمة»

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عبد الحفيظ : خطأ لاعب الاتحاد السكندري ضد وليد سليمان «جريمة» عبد الحفيظ : خطأ لاعب الاتحاد السكندري ضد وليد سليمان «جريمة»

التحرير

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قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الاهلي، أن الأهلي له قواعد خاصة وعلي الجميع أحترامها مؤكدا بأن التغييرات مسئولية المدير الفني وهو الوحيد صاحب الحق في مشاركة أي لاعب في الفريق وعلى اللاعبين الالتزام بها.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات هاتفية للاستديو التحليلي لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري على قناة الأهلي، بأن متعب لم يخطئ في حق البدري ولا عقوبات ضده.

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وفي سياق متصل، وصف عبدالحفيظ الخطأ الذي ارتكبه لاعب الاتحاد السكندري ضد وليد سليمان في المباراة، بـ"الجريمة" في كرة القدم.

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