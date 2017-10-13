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الأهلي يتجه إلى «تجميد» متعب حتى يناير المقبل

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الأهلي يتجه إلى «تجميد» متعب حتى يناير المقبل الأهلي يتجه إلى «تجميد» متعب حتى يناير المقبل

التحرير

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يتجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، بعدم تغريم عماد متعب، مهاجم القلعة الحمراء، غرامة مغلظة، عقب مشادته الأخيرة، خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وأكد مصدر لـ"التحرير" أن اللاعب سيتم تحويله للتحقيق عماا بدر منه خلال المباراة، مشيرا إلى أنه من الوارد تجميد اللاعب حتى يناير المقبل، لحين فتح الانتقالات الشتوية.

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وأضاف المصدر أنه حتى الأن لم يتم الاستقرار على قرار أخير من جانب الجهاز الفني مؤكدًا أن القرار سيتم تأجيله لحين التحقيق مع اللاعب.

ويذكر أن "متعب" دخل في مشادة مع "البدري"، خلال مباراة الاتحاد السكندري، على خلفية تباطؤ الأول في الإحماء للنزول بديًلا للمهاجم المغربي "أزارو"، ما دفع "البدري" إلى التراجع عن الدفع به.

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التحرير

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