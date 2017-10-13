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إصابة هشام شحاتة بكسر في الجمجمة وارتجاج في المخ

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إصابة هشام شحاتة بكسر في الجمجمة وارتجاج في المخ إصابة هشام شحاتة بكسر في الجمجمة وارتجاج في المخ

التحرير

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أصيب هشام شحاتة مدافع فريق الاتحاد السكندري بكسر بالجمجمة ونزيف حاد بالأنف وارتجاج بالمخ، بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب النادي الأهلي خلال المباراة بين الفريقين أمس الخميس.

وأضاف عمر الأشلم طبيب الفريق: "تم حجز اللاعب بمستشفى السعودي الألماني، وكان يجري أشعة على رأسه بعد مباراة الأهلي للاطمئنان على حالته.

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وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، أحرزهما جونيور أجاي و حسين السيد في اللقاء الذي جمع بينمها أمس على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري؛ ليرتفع بذلك رصيد المارد الأحمر إلى 4 نقاط من مبارتين، ويتبقى له 3 لقاءات مؤجلة بسبب مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا. 

 

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