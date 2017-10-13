البدري: حققنا الهدف من مباراة الاتحاد.. ولا غنى عن الفوز في المباريات المقبلة

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قال حسام البدري إنه تحدث كثيرا مع لاعبيه قبل مباراة الاتحاد السكندري، وشدد على صعوبتها في هذه المرحلة، بسبب ارتباطات المنتخب الأخيرة.

وقال المدير الفني إنه يتمني أن يترجم لاعبوه كافه الفرص التي تلوح لهم في المباريات، مبديا قلقه من إهدار الفرص التي تؤخر المكسب في عدد من المباريات، معقبًا: "الاتحاد قدم أداء افضل في الشوط الثاني، واستطعنا فرض أسلوب لعبنا في بعض فترات الشوط الثاني، لكن الهدف الثاني للأهلي جاء ليقضى على الروح المعنوية للاعبي الاتحاد بعدما كانوز قريبين من التعادل".

وأضاف أن المرحلة الحالية مهمه للغاية، وتتضمن ٣ مباريات لا غنى عن الفوز فيها، مردفًا: "روح اللاعبين وتركيزهم كان السر المهم في تقديم الفوز في مباريات اليوم".

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وكان الأهلي حقق فوزا غاليا على حساب الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، سجلهما جونيور أجاي وحسين السيد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.