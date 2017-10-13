اعترافات المتهم بقتل "كاهن المرج": "جالي هاجس إني اقتله"

كتب – فتحي سليمان:

قال "أحمد س."، المتهم بقتل القمص سمعان شحاتة، بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، اليوم الخميس، إنه لم يبيت النية لقتله، وأنه كان ينتظر الفرصة ليتشاجر مع آخرين.

وأضاف المتهم، أثناء استجوابه، أمام فريق التحقيق الأمني، أنه عدل عن التشاجر مع أصحاب محل عصير كان يعمل به، عندما رأى القس يمر من أمامه فانقض عليه، قائلاً: "جالي هاجس من الله إني اقتله وحسيت إني هعمل خير".

وأشار المتهم إلى أنه كان يمسك بـ "السنجة"، استعدادًا للتشاجر مع أصحاب محل عصير كان يعمل به منذ فترة، وكان ينتظر مرورهم داخل نفق يصل بين مؤسسة الزكاة وحوض داوود أسفل الطريق الدائري.

وأضاف المتهم، أمام رجال المباحث والأمن العام والوطني، أنه انقض على المجني عليه فور رؤيته، وضربه فوق رأسه بالسلاح، وطارده حتى دخل مخزن شركة السلام للحديد والصلب وطعنه، حسب مصدر أمني مسؤول مطلع على سير التحقيقات.

وأشار المتهم إلى أنه قتل القس متعمدًا لأنه "يريد التخلص من الكفره"، حسب تعبيره.

وكشفت التحريات أن المتهم مدمن، ويتعاطى أقراص الترامادول، وأنه اعتاد التعدي على جيرانه تحت تأثير المخدر، كما أنه يعاني من اضطرابات نفسية بشكل دائم، وسبق أن أشعل النيران في أسرته وسرق شقيقته، وتحرر محضر ضده حمل رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتعدى على بعض جيرانه الأقباط، ويرشقهم بالحجارة، كما أنه ادعى النبوة منذ فترة.

واحتجزت الشرطة المتهم، وحررت محضرًا بقسم شرطة المرج، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأكد مصدر أمني أن أسرة المتهم غير متواجدة بالمنزل لدواعٍ أمنية، ومازالت التحقيقات جارية حتى الآن.