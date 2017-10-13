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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:27 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

إعداد – محمد الصباغ:

شهدت القاهرة توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، بينما استطاعت السفيرة مشيرة خطاب الوصول لليوم الأخير في منافسات اليونسكو بعد تعادلها في الأصوات مع المرشح الفرنسي، بينما انسحبت أمريكا من منظمة اليونسكو وبدأت إسرائيل في خطوات للخروج أيضًا، كما لقيت "أشهر" البريطانيات في تنظيم داعش الإرهابي مصرعها في سوريا.

1 - فتح وحماس توقعان اتفاق مصالحة برعاية مصرية

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قادة فتح وحماس خلال توقيع اتفاق المصالحة بالقاهرة الخميس (أ ف ب)

وقع رئيسا وفدا حماس وفتح الخميس اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني في مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة، ووافق الرئيس محمود عباس على الفور على الاتفاق.

الاتفاق وقعه عزام الأحمد رئيس وفد فتح، وصالح العاروري رئيس وفد حماس بحضور مدير جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

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2- إعادة التصويت بين وفرنسا في انتخابات اليونسكو بعد تساوي الأصوات

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السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لرئاسة اليونسكو (أرشيفية)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن نتائج الجولة الرابعة لانتخابات اليونسكو جاءت بحصول مشيرة خطاب على 18 صوتًا بالتساوي مع مرشحة فرنسا، بينما حصد مرشح قطر على 22 صوتًا.

وقال أبو زيد إن التصويت سيعاد الجمعة، بين مصر وفرنسا لاختيار المرشح الثاني الذي يتنافس مع مرشح قطر.

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3- بعد أمريكا.. إسرائيل تعلن انسحابها من اليونسكو

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صورة لاجتماعات اليونسكو (أرشيفية)

أعلنت إسرائيل،الخميس، أنها ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، مشيدة بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وقال مكتب نتانياهو في بيان أن رئيس الوزراء أعطى توجيهاته لوزارة الخارجية بتحضير إنسحاب إسرائيل من المنظمة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت بلسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت ان الولايات المتحدة ستشكل "بعثة بصفة مراقب" لتحل محل بعثتها في الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها

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4- الصومال : استقالة وزير الدفاع وقائد الجيش

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وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد (أرشيفية)

قال مسؤول صومالي إن وزير الدفاع عبد الرشيد عبد الله محمد تقدم باستقالته، الخميس، كما قدم قائد الجيش الصومالي الجنرال محمد جمعاله عرفيد استقالته.

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5- "مقتل" البريطانية سالي آن جونز أشهر عناصر تنظيم داعش في سوريا

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البريطانية المنضمة لداعش سالي آن جونز (أرشيفية)

أفادت تقارير بمقتل البريطانية سالي آن جونز المجندة في صفوف تنظيم داعش في غارة بطائرة بدون طيار في سوريا في يونيو الماضي.

وانضمت جونز، وهي من شاتام في مقاطعة كينت، للتنظيم بعد تحولها للإسلام وسفرها لسوريا عام 2013.

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