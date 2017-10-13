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إجراء فحوصات فيروس "C" لـ 1385 شخصًا بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

إجراء فحوصات فيروس "C" لـ 1385 شخصًا بالوادي الجديد

12:11 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

التهاب الكبد سى

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أسفرت نتائج فحوصات حملة المسح الشامل لفيروس C بالوادي الجديد، والتي دفعت بها للمحافظة إحدى شركات الأدوية، عن إجراء 1385 فحصًا للمواطنين بمراكز "الخارجة – باريس – بلاط" منها عدد 49 حالة إيجابية، وباقي الحالات سلبية، حتى مساء الخميس.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن حملات الكشف عن "فيروس C" مستمرة بباقي قرى ومراكز المحافظة، مع صرف العلاج للحالات التي تثبت إصابتها بالمرض، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للحملة.

وأضاف الزملوط، أنه سوف تستكمل الحملة أعمالها بمركزي الداخلة والفرافرة خلال عشرة أيام من الآن.

كانت كحافظة الوادي الجديد، استقبلت أول أكتوبر الجاري، سيارة مجهّزة تابعة لشركة أدوية لإجراء فحوصات للمواطنين ضد فيروس "C" وتقديم العلاج بالمجان للحالات المصابة بالفيروس.

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مصراوي Masrawy

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