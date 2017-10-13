صورة وخبر: فتح وحماس يوقعان اتفاق المصالحة

اتفاق المصالحة الفلسطينية (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

وقع عزام الأحمد رئيس وفد حركة "فتح" وصالح العاروري، رئيس وفد حماس في القاهرة، الخميس، اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي ينهي 10 سنوات من الانقسام.

وجرت مراسم الاتفاق بمقر المخابرات العامة المصرية، في القاهرة بحضور اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات العامة.

ووافق الرئيس محمود عباس على الاتفاق الذي باركه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووعد باستعداد الحركة للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه.

وتم التوقيع على الاتفاق بعد محادثات استمرت لمدة يومين في القاهرة؛ ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعا آخر بعد أسبوعين لمتابعة تنفيذه.

ويقضي الاتفاق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤوليتها الكاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من ديسمبر المقبل.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لممثلي الوفدين أثناء توقيع كل من صالح العاروري وعزام الأحمد على بنوده بإشراف مصري.