القيادة المركزية الأمريكية: واشنطن قلقه من أنشطة إيران طويلة الأجل بالمنطقة

واشنطن - (أ ش أ):

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل،إن واشنطن قلقة بشأن الأنشطة الإيرانية طويلة الأجل بالمنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل التركيز على حماية الجنود الأمريكيين.

وأكد الجنرال فوتيل، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، الخميس، أن إيران مصدر لزعزعة الاستقرار بالمنطقة على المدى الطويل، ولذلك لا نزال نشعر بقلق من أنشطتها.

وأضاف أن القيادة ستتخذ القرارات وسنستعد للقيام بما يلزم لحماية أنفسنا وبشكل خاص لحماية مصالحنا بالمنطقة.

كان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس دونالد ترامب سيكشف الاستراتيجية الجديدة لإدارته بشأن إيران، غدا الجمعة.