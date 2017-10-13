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البحرين ترحب بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصر

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مصراوي Masrawy

البحرين ترحب بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية

11:53 م الخميس 12 أكتوبر 2017

البحرين ترحب بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصر

المصالحة الفلسطينية

المنامة - (أ ش أ): 

رحبت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بتوقيع حركتي فتح وحماس على اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصر، مؤكدة أن هذا الإنجاز المهم من شأنه انهاء الانقسام وانتهاج العمل السلمي ونبذ العنف وتوحيد وتقوية الصف الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشادت وزارة الخارجية، في بيان، الخميس، نقلا عن وكالة أنباء البحرين، بالجهود الحثيثة لجمهورية مصر العربية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وهو ما يجسد الدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت المساند وبقوة للشعب الفلسطيني والداعم لكافة الجهود الرامية إلى إحلال سلام عادل وشامل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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