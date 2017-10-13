10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن العسكريين الأمريكيين والأتراك يقومون "بعمل جيد"، واتهم وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج-هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أشعل "فتيل الحرب" ضد كوريا الشمالية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه على أي اتفاق فلسطيني أن يشمل الالتزام بالاتفاقيات الدولية ويتضمن الاعتراف بإسرائيل.

1- ماتيس: الجنود الأمريكيون والأتراك يقومون "بعمل جيد" سويا

وزير الدفاع الأمريكي في تل أبيب في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن العسكريين الأمريكيين والأتراك يقومون "بعمل جيد" سويا، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه التوترات الدبلوماسية بين البلدين ذروتها.

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2- ترامب يهاجم مجددا الاتفاق النووي الإيراني: "سيء للغاية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء مجددا الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووي واصفا إياه بأنه "اتفاق سيء للغاية"، وذلك قبل بضعة أيام من قراره المنتظر بشأن ما إذا كانت ادارته ستواصل احترام هذا الاتفاق أم لا.

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3- وزير خارجية كوريا الشمالية: ترامب أشعل "فتيل الحرب"

وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج-هو - أرشيفية

اتهم وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج-هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أشعل "فتيل الحرب" ضد كوريا الشمالية داعيا الولايات المتحدة الى "التوقف عن مهاجمتها".

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4- رئيس الفلبين لسفراء الدول الأوروبية: يمكن أن نطرد سفراءكم غدًا

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي - أرشيفية

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بطرد سفراء دول أوروبية بسبب ما وصفه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده عبر انتقاد حملة الحكومة المثيرة للجدل لمكافحة المخدرات، مضيفًا: "يمكن أن نطرد سفراء الدول الأوروبية غدًا".

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5- هنية: مستعدون للتطبيق الأمين لاتفاق المصالحة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - أرشيفية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعداد الحركة للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح اليوم الخميس برعاية مصر.

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6- عباس عن اتفاق المصالحة: يسرع خطوات إنهاء الانقسام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن - أرشيفية

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة "فتح" باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أعلن عنه، الخميس، في القاهرة مع حركة حماس. ووصف عباس، ما تم التوصل إليه بين وفدين من فتح وحماس بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام في القاهرة بأنه "إنجاز يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني".

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7- إردوغان : أمريكا تضحي بعلاقاتها الاستراتيجية مع تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الخميس (أ ف ب)

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الولايات المتحدة بالتضحية بعلاقتها الاستراتيجية مع بلاده، ووجه اللوم إلى السفير الأمريكي في أنقرة فيما يتعلق بأزمة وقف تقديم خدمات التأشيرات لمواطني البلدين بشكل متبادل.

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8- المتحدث باسم الكرملين: انسحاب أمريكا من اليونسكو "مؤسف"

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - أرشيفية

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أسفه لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

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9- نتنياهو: أي اتفاق فلسطيني يجب أن يشمل نزع سلاح حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، وقال إنه على أي اتفاق فلسطيني أن يشمل الالتزام بالاتفاقيات الدولية ويقوم على الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاح حركة حماس.

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10- عمار الأسد: الإرهاب الذي يقتل في سوريا هو الذي يستهدف المصريين في سيناء

نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري عمار الأسد (مصراوي)

قال الدكتور عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، إن أمريكا لا تحارب "داعش" في سوريا، وإن الإرهاب الذي يقتل السوريين هو ذاته الذي يقتل المصريين في سيناء، مشيرًا إلى أنها مؤامرة تستهدف كل الشعوب العربية.

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