البيت الأبيض: ترامب يعلن غدًا استراتيجيته تجاه إيران
البيت الأبيض: ترامب يعلن غدًا استراتيجيته تجاه إيران
11:50 م الخميس 12 أكتوبر 2017
ترامب
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي كلمة، غدا الجمعة، يوضح فيها استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي ليس الوحيد الذي يعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران لا يخدم الولايات المتحدة على المديين المتوسط والبعيد.
وكانت ساندرز أكدت أن ترامب توصل إلى قرار يتعلق باستراتيجيته نحو إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي يريد التأكيد على أن واشنطن لديها سياسة شاملة تجاه طهران.
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