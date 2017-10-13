أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: ترامب يعلن غدًا استراتيجيته تجاه إيران

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: يعلن غدًا استراتيجيته تجاه إيران

11:50 م الخميس 12 أكتوبر 2017

البيت الأبيض: ترامب يعلن غدًا استراتيجيته تجاه إيران

ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي كلمة، غدا الجمعة، يوضح فيها استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي ليس الوحيد الذي يعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران لا يخدم الولايات المتحدة على المديين المتوسط والبعيد.

وكانت ساندرز أكدت أن ترامب توصل إلى قرار يتعلق باستراتيجيته نحو إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي يريد التأكيد على أن واشنطن لديها سياسة شاملة تجاه طهران.

هذا المحتوى من

92c48f4a60.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القيادة المركزية الأمريكية: واشنطن قلقه من أنشطة إيران طويلة الأجل

    أخبار

  • كبير موظفي البيت الأبيض: لن أستقيل ولن أقال

    أخبار

  • ترامب يستهدف أوباما كير بأمر تنفيذي عن الرعاية الصحية

    أخبار

  • انتقادات ألمانية حادة للولايات المتحدة لانسحابها من اليونسكو

    أخبار

إعلان

31bfd3cca9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية