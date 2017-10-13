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الدفاع الروسية: واشنطن لم تمنح تأشيرات لوفد هيئة الأركان في مؤتمر الأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

الدفاع الروسية: واشنطن لم تمنح تأشيرات لوفد هيئة الأركان في مؤتمر الأمم المتحدة

11:48 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الدفاع الروسية: واشنطن لم تمنح تأشيرات لوفد هيئة الأركان في مؤتمر الأمم المتحدة

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمنح أعضاء وفد الوزارة تأشيرة دخول إلى أراضيها للمشاركة في المؤتمر العسكري الروسي الصيني المشترك في الأمم المتحدة.

وقال رئيس الإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي بالوزارة ألكسندر إمليانوف، في تصريحات نقلا عن قناة ( اليوم) ، اليوم الخميس، إن الوزارة شكلت وفدا من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية برئاسة النائب الأول لوزير الدفاع الفريق تريتياك للمشاركة في المؤتمر بالأمم المتحدة.

وأضاف إمليانوف، أن واشنطن لم تمنح تأشيرات للوفد الروسي بالكامل لدخول أمريكا ومن بينهم النائب الأول لوزير الدفاع.

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مصراوي Masrawy

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