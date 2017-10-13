الدفاع الروسية: واشنطن لم تمنح تأشيرات لوفد هيئة الأركان في مؤتمر الأمم المتحدة

موسكو - (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمنح أعضاء وفد الوزارة تأشيرة دخول إلى أراضيها للمشاركة في المؤتمر العسكري الروسي الصيني المشترك في الأمم المتحدة.

وقال رئيس الإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي بالوزارة ألكسندر إمليانوف، في تصريحات نقلا عن قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، إن الوزارة شكلت وفدا من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية برئاسة النائب الأول لوزير الدفاع الفريق تريتياك للمشاركة في المؤتمر بالأمم المتحدة.

وأضاف إمليانوف، أن واشنطن لم تمنح تأشيرات للوفد الروسي بالكامل لدخول أمريكا ومن بينهم النائب الأول لوزير الدفاع.