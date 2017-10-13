وزير التعليم العالي يصل القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات اليونسكو بباريس
وزير التعليم العالي يصل القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات اليونسكو بباريس
11:59 م الخميس 12 أكتوبر 2017
كتب- طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو قادمًا من باريس، بعد مشاركته في الدورة 202 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".
وأكد عبدالغفار خلال كلمته بالدورة، أن منظمة اليونسكو تواجه تحديات جسام تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، للحفاظ على القيم والمبادىء الدولية التى قامت عليها، معربًا عن ثقته في أن تظل المنظمة منارة للتربية والثقافة والعلوم وإعلاء حقوق الإنسان.
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