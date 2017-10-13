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"خارجية النواب" تشكر الصين على دعمها لمشيرة خطاب في انتخابات "اليونسكو"

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مصراوي Masrawy

"خارجية النواب" تشكر الصين على دعمها لمشيرة خطاب في انتخابات "اليونسكو"

11:57 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مشيرة خطاب

القاهرة- (مصراوي):

توجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بخالص الشكر، لجمهورية الصين الشعبية على إعلانها قرار سحب مرشحها في انتخابات اليونسكو لصالح مرشحة السفيرة مشيرة خطاب.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي لها اليوم الخميس، أن القرار الذي تم اتخاذه بناءًا على الاتصالات بين وزيري خارجية البلدين،لافتة إلى إثبات جديد على صدق وعمق الشراكة ما بين البلدين .

وأعربت لجنة النواب، عن عمق تقديرها لالتزام الصين بدعم مصر، والذى وضح جليًا فى حصول السفيرة مشيرة على ٥ أصوات، بعد انسحاب مرشح الصين الذى كان يملك نفس العدد من الأصوات.

كما أثنت اللجنة على دور دولة العراق، في اتخاذ قرار مماثل فى بداية الجولة الأولى بسحب مرشحها لصالح دعم مشيرة خطاب.

وجددت اللجنة، مطالبتها للدول الأفريقية بالالتزام بالموقف الرسمى الصادر من الاتحاد الأفريقي، والبرلمان الأفريقي بدعم مشيرة خطاب مرشحة للقارة الأفريقية في الجولة الحاسمة للإعادة غدًا بين مصر وفرنسا، للظهور بشكل مشرف وموحد أمام العالم في هذا الحدث الفارق، مشددة على نجاح أجهزة الدولة المرية على إدارة الملف.

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مصراوي Masrawy

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