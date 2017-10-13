مقتل عامل في مشاجرة داخل مزرعة بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقى عامل مصرعه، اليوم الخميس، برصاصة طائشة أثناء عمله بإحدى المزارع بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز طامية، بمقتل "محمد عبد المعبود إسماعيل" 60 سنة، فلاح، مقيم بقرية قصر رشوان.

تبين من تحريات المقدم هاني تعيلب رئيس مباحث طامية، أن القتيل كان يعمل هو وابن شقيقه في حرث مزرعة بمنطقة "كوم أوشيم" ملك "ناصر مصطفى السيد" 65 سنة، فلاح، وأنه أثناء العمل فوجئ صاحب المزرعة بحضور مجموعة من الأشخاص يحاولون طرد العمال من المزرعة، وأثناء المشاجرة، أخرج أحد الأشحاص "فرد خرطوش" من بين طيات ملابسه وأطلق رصاصة سكنت قلب العامل فأردته قتيلاً في الحال، وبعدها فر أفراد العصابة من مكان الحادث.

أخطرت نيابة طامية، والتي قررت سرعة ضبط وإحضار المتهمين، واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيل.