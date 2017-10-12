أول تعليق للبدري عن أزمته مع متعب

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قال حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، تعليقا على أمته مع عماد متعب أنه هو المسئول عن الحفاظ على الخطوط والقواعد التي وضعها النادي ولن يسمح لأحد أن يتخطاها.

وأكد البدري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص عقب مباراة الاتحاد السكندري أنه لا مجال للعاطفة في التعامل مع أي أزمة.

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وكان قد شهد ملعب السلام أزمة كبيرة بين حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعماد متعب مهاجم الفريق بعد طلب البدري من متعب الاستعداد للنزول خلال المباراة، وقام متعب بإلقاء قميص التسخين على الأرض ما جعل البدري يدفع بأكرم توفيق بدلاً منه.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد أحرزهما جونيور أجاي و حسين السيد في اللقاء الذي جمع بينمها مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري ليرتفع بذلك رصيد المارد الأحمر إلى 4 نقاط من ميباراتين ويتبقى له 3 لقاءات مؤجلة بسبب مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا.

