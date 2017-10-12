نقل وليد سليمان للمستشفى

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قام الجهاز الطبي للأهلي بنقل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لإحدى المستشفيات لإجراء أشعة على القدم، بعد تعرضه للإصابة فى مباراة فريقه أمام الإتحاد السكندري التى أقيمت الليلة على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتعرض وليد سليمان للإصابة بعد تدخل عنيف من اللاعب هشام شحاته لاعب الإتحاد السكندري تعرض على أثرها الأخير للطرد بينما تم نقل سليمان للمستشفى.

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وكان الأهلى قد حقق الفوز الأول له فى الدوري هذا الموسم، بعد أن تفوق على الإتحاد السكندري بهدفين دون رد أحرزهما كلاً من جونيور أجاي وحسين السيد.