نجل «الحكيم»: والدي لايزال متواجدًا في قسم فايد

التحرير

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قال علي نجل الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، في تصريحات خاصة، إن والده لازال متواجدًا في قسم شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت نيابة فايد الجزئية قد قررت إخلاء سبيل والده بكفالة ٥٠٠ جنيه، على ذمة اتهامه بالتعدي على قوات الأمن، والتي ألقت القبض عليه اليوم الخميس بالإسماعيلية، بعد هدم منزله بدعوى وجود قرار إزالة صادر له، وهو ما نفاه نجل الصحفي، في تصريحات لـ"التحرير"، سابقة، مؤكدًا أن لديهم كافة التصاريح القانونية الخاصة بالمنزل.

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يذكر أن الحكيم قد أدلى بتصريحات لقناة "مكملين الإخوانية"، وهو ما استنكره عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مبديًا صدمته لهذا الفعل، وأشار إلى أنه لم يعرف ماذا حدث بالحلقة، لكن تصرف الصحفي غير صحيح؛ لأن تلك القناة تقف ضد حكومة وجيش مصر، مؤكدًا أنه سيتم إحالته للتحقيق، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه هذه الممارسات.