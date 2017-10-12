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وكيل الأزهر: الاعتداء على كاهن كنيسة القديس يوليوس أمر ترفضه الأديان

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر: الاعتداء على كاهن كنيسة القديس يوليوس أمر ترفضه الأديان

11:32 م الخميس 12 أكتوبر 2017

وكيل الأزهر: الاعتداء على كاهن كنيسة القديس يوليوس أمر ترفضه الأديان

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الاعتداء الغادر الذي تعرض له القمص سمعان شحاتة، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بقرية عزبة جرجس في محافظة بني سويف، ترفضه الشرائع السماوية وفي مقدمتها شريعتنا السمحة.

وأضاف شومان، في تصريحات له الخميس، أن الأصل عصمة دماء وأعراض وأموال الناس على اختلاف معتقداتهم، وأيا كان نوع الحادث ودوافع ارتكابه فهو عمل خسيس سيرفضه نسيج مجتمعنا الواحد بمكونه المسلم والمسيحي.

وشدد وكيل الأزهر، على أن الجميع سيقف صفًا واحدًا حتى يسود الأمن والأمان على ربوع .

وكانت الكنيسية القبطية الأرثوذكسية، أعلنت في بيان الخميس، مقتل القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة "القديس يوليوس الأقفهصي" في عزبة جرجس بمدينة الفشن في بني سويف.

وقالت الكنيسة في البيان: "إنه في حادث مؤسف تعرض القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، عزبة جرجس بالفشن للاعتداء، في أثناء تواجده وبرفقته القس بيمن، مفتاح كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس، مطاي، بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرة".

ونقل الكاهن إلى مستشفى المرج حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

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