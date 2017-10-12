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رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة ستستوعب جميع فئات المجتمع

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة ستستوعب جميع فئات المجتمع

11:11 م الخميس 12 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة ستستوعب جميع فئات المجتمع

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدراية الجديدة ستستوعب جميع فئات المجتمع، وسيكون بها فرص للإسكان الاجتماعي المتوسط.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مشروع العاصمة الإدارية "عملاق" ومهم جدًا لمصر، وبديل للقاهرة.

وتابع رئيس الوزراء: "إنشاء مدن جديدة على مستوى عالٍ يتوفر بها الكثير من الخدمات لتكون مدن متكاملة، فضلًا عن طرق على أعلى مستوى، وكل هذا الجهد المبذول من شأنه أيضًا إيجاد فرص عمل، هذا بالإضافة إلى أنه سيكون هناك أيضًا مشروعات استثمارية وطرح مشروعات على المستثمرين".

وأوضح إسماعيل، أن تهدف إلى التوسع في إنشاء المدن الجديدة والتي تعد نقلة حضارية لمصر في المرحلة المقبلة، وأن هذا لن يؤثر على مشروعات التطوير في جميع القطاعات سواء من مشروعات مياه أو صرف صحي أو إسكان أوتعليم أو غيرها.

ووجه رئيس الوزراء: " بخير وأهم شيء يشغل الحكومة حاليًا هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري"، موضحًا أن هناك مشروعان للنقل يصلان للعاصمة الإدارية، وهما مشروع الخط الكهربائي للعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المونوريل.

وأعلن رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح سيحضر احتفالية مرور ٧٥ عامًا على حرب العلمين، وسيتم أيضًا استعراض العمل الجاري في مدينة العلمين الجديدة.

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مصراوي Masrawy

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