بالتفاصيل.. تعرف على نتيجة القبول بالمدارس اليابانية

القاهرة- (مصراوي):

أعلن أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانيةً، مساء اليوم الخميس.

وقال خيري- في تصريحات لمصراوي، إنه يمكن لأي ولي أمر من خلال الرقم الخاص بالطفل، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة نتيجة الطالب، عبر الرابط التالي:

http://ejsreg.emis.gov.eg

وأكد خيري، أن الدراسة ستبدأ في الموعد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم على أن يكون الأحد المقبل، كأول أسبوع استكشافي، حيث يتم فيه استكمال الأوراق المطلوبة، وعمل اجتماعات مع أولياء أمور التلاميذ، وتعرفيهم على نظام "التوكاتسو".