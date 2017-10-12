أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالتفاصيل.. تعرف على نتيجة القبول بالمدارس اليابانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالتفاصيل.. تعرف على نتيجة القبول بالمدارس اليابانية

11:11 م الخميس 12 أكتوبر 2017

بالتفاصيل.. تعرف على نتيجة القبول بالمدارس اليابانية

المدارس اليابانية

القاهرة- (مصراوي):

أعلن أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانيةً، مساء اليوم الخميس.

وقال خيري- في تصريحات لمصراوي، إنه يمكن لأي ولي أمر من خلال الرقم الخاص بالطفل، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة نتيجة الطالب، عبر الرابط التالي:

http://ejsreg.emis.gov.eg

وأكد خيري، أن الدراسة ستبدأ في الموعد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم على أن يكون الأحد المقبل، كأول أسبوع استكشافي، حيث يتم فيه استكمال الأوراق المطلوبة، وعمل اجتماعات مع أولياء أمور التلاميذ، وتعرفيهم على نظام "التوكاتسو".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم: تحويل واقعة سحل طالب يتيم بالإسماعيلية للشؤون القانونية

    أخبار

  • التعليم تتخذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات في عدة مدارس

    أخبار

  • "التعليم": قبول 1800 تلميذ بالمدارس المصرية اليابانية

    أخبار

  • مصدر: إلغاء التعاملات الورقية لنقل الطلاب والمعلمين بين المدارس

    أخبار

إعلان

003d9aef0a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"